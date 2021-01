Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit verkehrsunsicherem Auto unterwegs (13.01.2021)

Bräunlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist einer Polizeistreife gegen 16.30 Uhr in der Hüfinger Straße ein Opel aufgefallen, dessen Abblendlicht nicht funktionierte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stelle die Polizei weitere Mängel an der Beleuchtung des Fahrzeugs fest. Auch das Erste-Hilfe-Material war unvollständig und bereits seit einigen Jahren abgelaufen. Dem 40-jährigen Fahrer wurde nur noch die Heimfahrt gestattet. Die erheblichen Mägel und Defekte muss er nun beseitigen. Er wird mit einer höheren Geldbuße rechnen müssen.

