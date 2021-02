Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Mit Motorrädern durch den Wald gefahren

Reken (ots)

Eine Anzeige eingehandelt hat sich am Sonntag ein 19-Jähriger in Reken. Der junge Mann war mit drei weiteren Motorradfahrern in einem Waldgebiet im Bereich Grenzmarkt unterwegs. Der Zeuge hatte die Gruppe angehalten, sie auf das Verbot des Fahrens im Wald aufmerksam gemacht und nach ihren Personalien gefragt. Drei Fahrer flüchteten daraufhin. Der Zeuge hinderte den Heidener am Weiterfahren. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass am Motorrad kein amtliches Kennzeichen angebracht war - dieses hatte der 19-Jährige im Rucksack verstaut. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell