Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gestohlenes Rad zurückgelassen

Bocholt (ots)

Mit einem gestohlenen Fahrrad war am Sonntag ein Unbekannter in Bocholt in nicht gerade unauffälliger Weise unterwegs. Unweit der Polizeiwache schob der Mann gegen 10.00 Uhr ein Fahrrad in Richtung Dinxperlo und schrie dabei lautstark herum. In Höhe einer Tankstelle warf er das Fahrrad auf den Boden und lief weiter. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass das schwarz-graue Herrenrad der Marke Pegasus als gestohlen gemeldet worden war. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: wenig Haar, dünne Statur, Arbeitskleidung tragend. An einer seitlichen Hosentasche war ein Zeichen der Marke "Engelbert-Strauss" erkennbar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

