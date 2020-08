Polizei Wuppertal

POL-W: SG 14-jährige Radfahrerin verletzt - Polizei sucht nach Unfallverursacher

Wuppertal (ots)

Gestern (27.08.2020), gegen 15:50 Uhr, zog sich eine Radfahrerin nach einem Zusammenstoß Verletzungen zu. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Die 14-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Liebermannstraße in Solingen unterwegs, als eine Gruppe von drei jungen, männlichen Radfahrern sie überholte. Dabei kam es zu einer Berührung und sie stürzte. In der Folge zog sie sich Verletzungen zu. Auch einer der überholenden Jungen stürzte. Er ist circa 160 cm groß, schlank und hat lockiges, blondes Haar. Die Gruppe entfernte sich dann, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

