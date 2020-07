Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl an Anhänger

Prüm (ots)

In der Nacht von Sonntag, 26.07.2020 auf Montag, 27.07.2020, wurde die Diebstahlsicherung und die Verkabelung eines auf dem Ausstellungsgelände in Prüm abgestellten Pferdetransportanhängers entfernt. Da keine weiteren Schäden festzustellen waren, ist davon auszugehen, dass der/die Täter die Verkabelung für eigene Zwecke benötigen. Zeugen, die Personen an den dort abgestellten Anhängern beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

