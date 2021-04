Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Ausparken Auto gestreift (27.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Alemannenstraße. Beim Ausparken streifte ein 43-Jähriger mit einem Mercedes einen anderen Mercedes, der dort geparkt war. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

