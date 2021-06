Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Westwall/Jugendlicher stürzt mit Fahrrad-Rettungshubschrauber im Einsatz

Coesfeld (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Haltern am See ist am Donnerstag (17.06.21) mit seinem Fahrrad am Westwall in Olfen gestürzt. Gegen 11.45 Uhr befuhr er diesen mit einem Freund. Nachdem er einen Knall hörte, sah er den Jugendlichen auf dem Boden liegen. Noch ist nicht klar, wie es zu dem Sturz kam. Ein anderes Fahrzeug war nicht involviert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Einsatzstelle. Letztlich kam der Schüler mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

