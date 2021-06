Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ahornweg

Fahrer eines gelben LKW gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Dülmen den Fahrer eines dreiachsigen gelben LKW mit einer Schlauchanlage am Heck. Am Dienstag ( 15.6.) um kurz vor 11 Uhr, parkte ein Mitarbeiter des Netto-Marktes seinen schwarzen VW Passat auf den Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes. Als er zu seinem Auto zurückkehrte stellte er einen erheblichen Schaden an seiner linken Autofront fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme meldete sich ein Zeugen bei den Polizisten, der im unmittelbaren Umfeld den oben beschriebenen LKW beobachtet hatte. Ob der LKW in Zusammenhang mit dem Unfall steht, kann nicht konkret gesagt werden. Der Fahrer des LKW, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell