Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße

Einbrecher scheitern - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Beim Öffnen eines Fensters zu einer Gaststätte scheiterten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (15.6.) in Coesfeld. Gegen vier Uhr versuchten die Unbekannten zunächst mit einem Schnürsenkel ein auf Kipp stehendes Fenster zu öffnen. Als dieser Versuch misslang, versuchten sie das Fenster aufzuhebeln. Aufgrund der Geräusche wurden Bewohner wach und öffneten eine Balkontüre. Dies verscheuchte vermutlich die Einbrecher und sie gelangten nicht in das Innere der Gaststätte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

