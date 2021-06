Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Potthof

Geldbörse aus Geschäftsraum gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Geldbörse in Nottuln sucht die Polizei nach einem Pärchen. Der Mann und die Frau betraten um kurz nach 17 Uhr gemeinsam ein Bekleidungsgeschäft, in dem sich zu dem Zeitpunkt mehrere Kunden befanden. Kurz nach Verlassen des Pärchens des Geschäftes stellte eine Angestellte fest, dass aus ihrer Handtasche, die in einem Büroraum abgtestellt war, ihre Geldbörse gestohlen wurde. Beschreibung: männlich, ca. 175 cm groß, ca. 40-45 Jahre alt, dunkle kurze Haare, südländischer Typ, bekleidet mit Jeans und dunklem Shirt; weiblich, ca. 160 cm groß, ca. 40 Jahre alt, bekleidet mit einer mittelbraunen Shorts und einem schwarzen Oberteil mit Glitzer-Applikation. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594//930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell