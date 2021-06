Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Beikel

Mehrere Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine Alarmauslösung ergab in der Nacht zum Mittwoch (16.6.) Hinweise auf mehrere aufgebrochene Container einer Baustelle. Gegen halb drei Uhr meldete sich eine Sicherheitfirma bei der Polizei und teilte eine Alarmauslösung auf einem Baustellengelände mit. Beim Eintreffen konnten die eingesetzten Polizisten feststellen, dass das Schloss eines Bauzauns, der das Gelände einfasst, aufgebrochen wurde. Auf dem Gelände stellten sie weiterhin fünf aufgebrochene Baucontainer fest. Den Alarm ausgelöst hatte eine Manipulation an einer Videoüberwachung. Zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell