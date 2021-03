Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 16-Jähriger aus Bielefeld wieder da

Hannover (ots)

Die Polizei in Bielefeld hat seit Sonnabend, 27.03.2021, nach einem 16 Jahre alten Jugendlichen gesucht. Aufgrund von Hinweisen, laut denen er sich im Raum Hannover aufhalten könnte, wurde auch die hiesige Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten. Die Suche nach dem 16-Jährigen ist beendet. Er wurde am Dienstagabend, 30.03.2021, in Berlin wohlbehalten angetroffen. Die Polizei dankt den Bürgern für ihre Mithilfe bei der Feststellung seines Aufenthaltsortes.

Die Ursprungsmeldung des Polizeipräsidiums Bielefeld finden Sie unter dem Link:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4876715

