Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking/ Rettungshubschrauber nach Motorradunfall im Einsatz

Coesfeld (ots)

In der Billerbecker Bauerschaft Esking ist am Donnerstag (17.06.21) ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Ahaus gestürzt. Gegen 8.55 Uhr befuhr er als Teil einer Gruppe die K38 in Richtung Münster. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle und stürzte. Mit einem Rettungshubschrauber kam der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

