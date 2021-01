Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Winter und Alkohol

Meschede (ots)

Am Sonntagabend wurde die Polizei zur Bundesstraße 55 in Immenhausen gerufen. Ein 20-jähriger Autofahrer war auf der winterglatten Fahrbahn im Straßengraben gelandet. Der Mann aus Rheda-Wiedenbrück blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahmen rochen die Polizeibeamten eine Alkoholfahne bei dem Fahrer. Ein Alkoholtest verlief positiv. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe in der Polizeiwache entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

