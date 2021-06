Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Badeunfall im Naturbad

Coesfeld (ots)

Am Samstagnachmittag (19.06.21) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Badeunfall im Naturbad Olfen. Ein 3-jähriges Kind aus Datteln war in das tiefe Wasser geraten, als die Mutter es kurz aus den Augen verloren hatte. Das Kind konnte von Badegästen aus dem Wasser geborgen werden. Zu diesem Zeitpunkt atmete es nicht mehr, konnte aber durch den Schwimmmeister wiederbelebt werden. Die eingetroffenen Rettungssanitäter übernahmen die weiteren Maßnahmen. Das Kind wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Kinderklinik Datteln eingeliefert. Die 23-jährige Mutter stand unter Schock und wurde ebenfalls mit einem RTW vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell