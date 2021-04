Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennende Altkleidercontainer

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Zeuge meldete der Feuerwehr am Sonntag, 11. April, gegen 00.15 Uhr, einen Brand in einem Altkleider-Container auf der Hülshoffstraße. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Kurz vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte, bemerkten diese einen Pkw, der sich mit quietschenden Reifen von der Örtlichkeit entfernte. Durch die Polizei wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Gegen 01.15 Uhr bemerkten Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe, an der Uentroper Kirche, einen weiteren Altkleider-Container, dessen Inhalt offenbar brannte. Auch diesen Brandherd hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell