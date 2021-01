Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei in Harsewinkel - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Donnerstagabend (07.01., 19.25 Uhr) kam es an der Alten Brockhäger Straße vor einem Lebensmittelmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Nachdem man sich zunächst verbal stritt, kam es den ersten Angaben nach zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten. In deren Folge wurde ein 61-jähriger Mann aus Hövelhof verletzt. Zur Untersuchung wurde er anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die weiteren beteiligten Männer, zwei Männer (30 und 33 Jahre alt) aus Harsewinkel, waren ersten Angaben nach unverletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell