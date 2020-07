Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrer eines dunklen Audi Q7 beschleunigt vor kontrollierendem Polizeibeamten- Flüchtiger SUV nach erfolgreicher Fahndung sichergestellt

45139 E.- Südostviertel: Der Fahrer eines Geländewagens fuhr Sonntagabend (12. Juli, gegen 22:40 Uhr) mit hoher Geschwindigkeit auf der Straße "Eickenscheidter Fuhr" auf einen Polizeibeamten zu, der sich nur mit einem Sprung zur Seite vor dem herannahenden Fahrzeug in Sicherheit bringen konnte. Nach einem beendeten anderweitigen Einsatz bemerkten Polizisten einen schwarzen Geländewagen Q7, der mit quietschenden Reifen von der Bredowstraße in den Eickenscheidter Fuhr einbog. Ein Polizist stellte sich auf die Fahrbahn und gab dem Fahrer des beschleunigenden SUV's Haltzeichen. Unberechenbare Situationen einkalkulierend sprang der Beamte rechtzeitig zur Seite, als das Fahrzeug beschleunigte und auf ihn zuhielt. Bevor die Polizisten mit ihrem Mercedes Van die Verfolgung aufnehmen konnten, war der schwarze Audi in der 30 km/h Zone bereits in Richtung Goebenstraße/ Von-der Tann-Straße verschwunden. Die sofort ausgelöste Fahndung führte am nächsten Morgen zum Erfolg. Der gesuchte Wagen mit dem Essener Ausfuhrkennzeichen E-850...(Fragment Kennzeichen) konnte im Südostviertel verlassen aufgefunden werden. Die Beamten ließen das Fahrzeug abschleppen und sicherstellen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen und versucht jetzt, den rumänischen Fahrzeughalter zu erreichen. Zudem wird geprüft, ob der als Aggressionsdelikt geführte "Gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr" auch zu einer Einziehung des Audi Q7 führen wird. Zeugenhinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug und dem noch unbekannten Fahrer, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. /Peke

