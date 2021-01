Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgängerin verhindert Pkw-Kollision - Polizei sucht Unfallzeugen

GüterslohGütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Donnerstagmorgen (07.01., 07.25 Uhr) entging eine Fußgängerin knapp einem Zusammenprall mit einem Pkw im Kreuzungsbereich Woerdener Straße/ Queller Straße und wurde hierbei leicht verletzt.

Eine 40-jährige Frau aus Steinhagen überquerte am Fußgängerüberweg der Kreuzung die Woerdener Straße, aus Richtung Queller Straße kommend. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinwagens aus der Queller Straße kommend, nach links in die Woerdener Straße ab. Um eine drohende Kollision mit dem nahenden Pkw zu verhindern, sprang die bevorrechtigte Fußgängerin in Richtung Gehweg und wurde hierdurch leicht verletzt.

Die Steinhagenerin nahm anschließend wahr, dass der unbekannte Fahrer seinen Pkw in Höhe einer Bäckerei kurzzeitig abbremste, dann aber seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr/ Brockhagener Straße fortsetzte, ohne sich weiter um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Die 40-Jährige begab sich später in ambulante, ärztliche Behandlung.

Den Erkenntnissen nach handelte es sich bei dem Pkw um einen lila/ violetten Kleinwagen der Marke Opel. Das Fahrzeug hatte ein amtliches Gütersloher Kennzeichen (GT).

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Pkw und den Fahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

