Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter greift in Kasse - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Mittwochmorgen (06.01., 11.00 Uhr) betrat ein bislang unbekannter Täter eine Physiotherapiepraxis am Südring. Der Unbekannte täuschte ein akutes Leiden vor. In einem kurzen unbeobachteten Moment griff der Mann in die Kasse der Praxis und entwendete Geld. Anschließend flüchtete er. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war ca.185cm groß, ca. 30 Jahre alt und hatte kurze dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen hellen Mund-Nase Schutz im Gesicht, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell