Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Zahnarztpraxis

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstag, 8. April, zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr in eine Zahnarztpraxis an der Straße Hohekamp ein.

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in das Einfamilienhaus und durchwühlten im Erdgeschoss die Räume der Praxis. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell