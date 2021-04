Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Katalysator-Diebe werden gestört - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Diebe versuchten in der Nacht von Mittwoch, 7. April, auf Donnerstag, 8. April, einen Katalysator an einem VW Golf auszubauen.

Der Wagen war auf dem Parkplatz der Hochschule Hamm-Lippstadt an der Marker Allee abgestellt. Der Eigentümer stellte am Donnerstagmorgen gegen 5.50 Uhr fest, dass sein Auto mit einem Wagenheber aufgebockt und ein Rohr an dem noch vorhandenen Katalysator angeschnitten war.

Da die Diebe bei ihrer Tatausführung vermutlich gestört wurden und sie ihr Vorhaben abbrechen mussten, sucht die Polizei Hamm nun mögliche Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell