Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kiosk

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstag, 6. April, zwischen 2.30 Uhr und 7.30 Uhr brachen Unbekannte in einen Kiosk auf der Kamener Straße ein. Die Diebe hebelten die Eingangstür auf und entwendeten Bargeld und Tabakwaren aus dem Verkaufsraum nahe der Otto-Wels-Straße. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell