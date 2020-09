Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 25.09.2020, gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Winzler Straße / Marienstraße / Marsstraße in Pirmasens ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 75-jähriger Mann aus Pirmasens befuhr mit seinem PKW die Marienstraße in Richtung Winzler Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in die Marsstraße passieren. Eine 19-jährige Frau aus Pirmasens befuhr mit ihrem PKW die Winzler Straße in Richtung Sandstraße. An der Kreuzung missachtete der 75-jährige Mann die Vorfahrt der 19-jährigen Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die 19-jährige Frau leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Unfallbeteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenhöhe beträgt ca. 12.000,00 Euro. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell