Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 9. April, gegen 14.50 Uhr wurden auf der Wittekindstraße in der Nähe der Freiligrathstraße zwei Personen leicht verletzt. Eine 29-Jährige fuhr mit ihrem VW Up auf der Wittekindstraße in westlicher Richtung. Ein 83-jähriger Mazda-Fahrer fuhr vom nördlichen Fahrbahnrand an, um seinen Mazda zu wenden. Es kam dann zum Zusammenstoß. Die 29-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Der 83-Jährige will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (kt)

