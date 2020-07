Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200701.7 Brunsbüttel: Diebstahl einer Geldbörse - Zeugen gesucht !

Brunsbüttel (ots)

Die Geschädigte kam nach dem Einkauf im Aldi-Markt mit ihrem Einkaufswagen zu ihrem Fahrzeug, einem schwarzen Ford Kastenwagen, zurück, dass sie auf dem ersten Stellplatz direkt vor dem Eingang abgestellt hat. Nachdem sie die Heckklappe geöffnet hatte, legte sie zuerst die Geldbörse in den Kofferraum und anschließend ihren Einkauf. Einen kurzen Moment später erschienen auch Eltern und Bruder am Fahrzeug, um ihre Sachen in den Kofferraum zu packen. Dabei bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse nicht mehr im Kofferraum lag. Ein komplette Absuche des Kofferraums verlief ergebnislos, die Geldbörse blieb verschwunden, so dass die Geschädigte von einem Diebstahl ausgeht.

Der Geschädigten und ihrer Familie sind dort keine verdächtigen Personen aufgefallen. Vielleicht gibt es Kunden, die sich zu der Tatzeit auf dem Parkplatz aufgehalten und etwas gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter Telefon 04852 / 6024-0 in Verbindung zu setzen.

Hans-Werner Heise

