Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B58

Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Billerbeck hielten Polizisten am 19.06.2021, gegen 22:35 Uhr, in Lüdinghausen auf der B58 im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest vor Ort verlief positiv. Der 24-Jährigen wurde auf der Polizeiwache Lüdinghausen eine Blutprobe entnommen und Weiterfahrt untersagt.

