Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Verkehrsunfall mit hohem Blechschaden (18.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein Autofahrer am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 33, von der Zufahrt der Berliner Straße kommend, verursacht hat. Ein 82-jähriger Audi A4-Fahrer bog von der Auffahrt in Richtung Mönchweiler auf die B 33 ein. In der falschen Annahme, dass sich an dieser Stelle ein Beschleunigungsstreifen befindet, fuhr der Mann ohne anzuhalten auf die B 33. Dort stieß er mit einem Mercedes-Lastwagen zusammen, der in Richtung Mönchweiler fuhr. Verletzte gab es nicht. Der Audi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst lud das Auto auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell