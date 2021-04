Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrecher stehlen Geräte

Legden (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Kriminelle in zwei Fällen, die sich in der Nacht zum Mittwoch in Legden abgespielt haben. Der erste Tatort liegt an der Straße Neue Mühle, wo die Täter auf unbekannte Weise auf das Gelände eines Betriebs gelangten. Sie brachen mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten daraus unter anderem Bohrmaschinen und Stichsägen. Der zweite Fall spielte sich an der Straße Steinkuhle ab. Das Ziel der Einbrecher war dort das Gelände der Kläranlage. Sie verschafften sich mit Gewalt Zugang, indem sie den Zaun auf. Danach schlugen die Unbekannten ein Fenster im Tor einer Lagerhalle ein und stahlen aus dem Gebäude zwei Freischneider, eine Kettensäge und eine Heckenschere, allesamt der Marke Stihl. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

