Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 24 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 13.40 Uhr die Landesstraße 573 aus Richtung Heek kommend in Richtung Ahaus. Kurz vor dem Kreisverkehr Heeker Straße/Schumacherring bemerkte der Stadtlohner zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt abgebremst hatten. Er fuhr mit seinem Auto auf den Wagen des 24-Jährigen vor ihm auf. Die Wucht des Aufpralls schob den Pkw des Osnabrückers zudem noch auf das Auto eines 26-jährigen Heekers vor ihm. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro.

