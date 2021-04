Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Gestohlen haben Diebe in der Nacht zum Dienstag in Bocholt ein Pedelec. Das mattgrau lackierte Elektrofahrrad vom Typ Kalkhoff 28 HE Endeavour 3.B Move hatte vor einem Haus an der Tenkingstraße gestanden, wo es zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

