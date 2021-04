Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 74-Jährige befuhr gegen 10.45 Uhr die Kurfürstenstraße in Richtung Herzogstraße, ihm entgegen kam der Wagen eines 51-jährigen Isselburgers. Auf gleicher Höhe in geringem seitlichem Abstand touchierte der Außenspiegel des Autos den Zweiradfahrer, der dadurch stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Bocholter in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell