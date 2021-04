Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto attackiert

Gescher (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Mittwoch in Gescher ein parkendes Fahrzeug. Die Täter warfen oder schlugen einen Stein auf die Windschutzscheibe des Wagens und rissen das vordere Kennzeichen ab. Das Auto hatte an der Armlandstraße gestanden, wo es zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr zu der Tat gekommen war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

