Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden bei Kreuzungsunfall (18.10.2021)

Furtwangen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin auf der Martin-Schmitt-Straße am Montag gegen 16.30 Uhr. Eine 42-jährige Skoda-Fahrerin wollte die Straße in Richtung "Auf dem Moos" überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt einer 56-jährigen, die mit einem Renault Twingo von rechts kam. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

