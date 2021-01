Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Autobahnkreuz Möchengladbach-Wanlo - Silosattelzug kippt um - Aufwendige Bergung - Stau - Ein Leichtverletzter

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 20. Januar, 18.35 Uhr - Donnerstag, 21.Januar 2021, 7.30 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war zur Unfallzeit ein 64-jähriger Bergheimer mit einem Silosattelzug auf der A 61 in Richtung Koblenz unterwegs. Im Autobahnkreuz Wanlo wollte er auf die A 46 in Richtung Neuss wechseln. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte der Sattelzug um und kam halb im Grünstreifen, halb auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. .Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Wegen auslaufenden Hydrauliköls und der aufwendigen Bergung musste die Tangente bis heute Morgen gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde abgleitet. Das längste Stauausmaß betrug 3.000 Meter.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell