Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Vöhringen, Lkrs. RW) Verlorene Kisten führen zu Unfällen

Vöhringen (ots)

Eine verlorene Ladung hat am Samstagabend bei Vöhringen bei der Ausfahrt zum Parkplatz Hasenrain zu zwei Unfällen geführt. Gegen 20 Uhr verlor ein noch unbekannter Transporter- oder Lastwagenfahrer auf der Fahrt Richtung Singen zwei Kunststoffkisten, die auf den Fahrspuren liegen blieben. Zwei Autofahrer erkannten die Hindernisse zu spät und krachten gegen die Ladungsteile. An ihren Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Wer die Kisten verloren hat, ist noch völlig unklar. Möglicherweise sind auch noch weitere Fahrzeuge gegen die Kisten gefahren. Die Autobahnpolizei Zimmern ob Rottweil bittet unter Telefon 9741 348790 um Hinweise

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell