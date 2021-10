Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Unter Alkoholeinwirkung von der Straße abgekommen

Sulz/Oberndorf (ots)

Unter Alkoholeinfluss ist am Samstagabend ein Autofahrer auf der alten B14 zwischen Sulz und Oberndorf von der Straße abgekommen. In einer Rechtskurve verlor der 44-Jährigen die Kontrolle über seinen Audi. Zunächst geriet er mit den Rädern in den rechten Randstreifen und schleuderte dann quer über die Gegenfahrspur in eine Grünfläche. Das Heck des Wagens krachte noch gegen eine Betriebseinrichtung der Bahnanlage, bevor es zum Stehen kam. Ein Landwirt, der bei Mäharbeiten war, bemerkte den Unfall und verständigte sofort die Polizei. Diese bemerkte bei den Unfallermittlungen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen und ließ in einem Krankenhaus eine Blutprobe abnehmen. Den Führerschein behielt die Polizei gleich ein. Der Audi-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

