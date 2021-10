Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkrs. RW) Elektrisches Garagentor beschädigt und geflüchtet

Dietingen (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Postplatz an einem Garagentor hinterlassen, ohne dies zu melden. Die Beschädigung an einer von zwei Garagen dort muss den Ermittlungen der Polizei zufolge von Freitag auf Samstag letzter Woche passiert sein. Bereits vor Monaten war bei dem dortigen Wohn- und Geschäftshaus auch das Garagentor der zweiten Garage von einem Unbekannten auf ähnliche Weise beschädigt worden. Die Polizei Rottweil bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter 0741 4770.

