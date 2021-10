Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Schulfassade mit Eiern beworfen

Sulz (ots)

Eine stark verunreinigte Fassade ist am Montag an der Sulzer Realschule vom Hausmeister entdeckt und der Polizei gemeldet worden. Offenbar war die Verunreinigung durch mehrere gezielte Eierwürfe übers vergangene Wochenende entstanden. Wer dies verursacht hat, ist allerdings noch offen. Ein Schaden ist ersten Feststellungen nicht eingetreten, da sich die Hinterlassenschaften mit Wasser einfach wegspritzen ließen. Bei der Polizei häufen sich in den letzten Wochen aber vermehrt Anzeigen wegen Beschädigungen von Fassaden.

