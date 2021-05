Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 122 vom 02.05.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Wassenberg - mehrere Einbrüche in Kellerräume Am 01.05.2021 vermutlich zwischen 04:30 Uhr und 07:15 Uhr kam es in Wassenberg im Bereich Turmstraße und Burgstraße zu mehreren Einbrüchen in Kellerräume. Unbekannte Täter versuchten nach jetzigem Kenntnisstand in 4 Mehrfamilienhäuser einzudringen. In drei Fällen gelang dies nicht, im vierten Fall gelangten die Täter in das Haus und machten sich anschließend an den dortigen Kellerräumen zu schaffen. Nach derzeitigem Stand wurden diverse Kleidungsstücke erbeutet.

Heinsberg - Diebstahl aus PKW

Zwischen dem 29.04.2021, 22:00 Uhr und dem 30.04.2021, 07:30 Uhr wurden auf der Elisabethstraße in Heinsberg eine Speicherkarte und Bargeld aus einem PKW Ford Explorer entwendet.

Geilenkirchen - Gillrath

In der Nacht zum 30.04.2021 versuchten unbekannte Täter einen auf der Karl-Arnold-Straße abgestellten Firmen PKW aufzubrechen. Es blieb beim Versuch.

Hückelhoven - versuchter Diebstahl

Am 01.05.2021 kam es auf der Neckarstraße in Hückelhoven zu einem versuchten Diebstahl aus einem Kellerraum. Als die rechtmäßige Nutzerin um 21:25 Uhr ihren Kellerraum betrat, traf sie dort auf einen ihr unbekannten Mann. Dieser hatte sich bereits einige Elektrogeräte zum Abtransport bereitgestellt. Die hinzugerufenen Polizeikräfte konnte die männliche Person im Keller aufgreifen und die Personalien feststellen. Die Ermittlungen dauern an.

Geilenkirchen-Gillrath

In der Nacht zum 01.05.2021 kam es auf dem Hahnweg in Geilenkirchen-Gillrath zu einer Sachbeschädigung. Eine auf einer Scheune montierte Photovoltaikanlage wurde vermutlich mit Steinen und Flaschen beworfen und dadurch erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell