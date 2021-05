Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 121 vom 01.05.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz-Hetzerath - Brand einer Garage

Am Freitag, 30.04.2021, gegen 16:20 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine freistehende Garage in Brand. Durch die Hitzeentwicklung geriet auch ein vor der Garage abgestellter Anhänger in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand Sach- und Gebäudeschaden.

Verkehrsunfall:

Heinsberg - Kirchhoven - Kradfahrer schwer verletzt

Am Freitag, 30.04.2021, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem Krad die Lindenstraße in Heinsberg Kirchhoven. Aus unklarer Ursache fuhr der Mann gegen einen Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Krad. Aus diesem Grund fuhr er in eine Hecke und überschlug sich. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell