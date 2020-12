Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger mit 4,5 Promille

HeilbronnHeilbronn (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn haben am gestrigen Mittwoch (09.10.2020) gegen 10:30 Uhr einen stark alkoholisierten 31-Jährigen am Heilbronner Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen. Nach Mitteilung einer Buchhandlungsmitarbeiterin waren die Bundespolizisten zunächst in den Geschäftsräumen innerhalb des Hauptbahnhofes auf den polizeibekannten 31-Jährigen getroffen. Die Beamten stellten dabei fest, dass der aggressive Mann aufgrund seiner augenscheinlich starken Alkoholisierung seinen Reiseweg nicht mehr selbstständig fortsetzen konnte und nahmen ihn daher zunächst in polizeilichen Gewahrsam. Kurz darauf stellte sich auf der Dienststelle im Rahmen eines Atemalkoholtestes heraus, dass er mit einem Wert von 4,5 Promille alkoholisiert war. Die Beamten verbrachten den wohnsitzlosen 31-Jährigen daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Sebastian Maus

Telefon: 0711/55049-109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell