Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist am Bahnsteig

MetzingenMetzingen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am gestrigen Dienstagabend (08.12.2020) gegen 18:00 Uhr am Metzinger Bahnhof gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann auf dem Bahnsteig an seinem entblößten Glied manipuliert haben. Eine 20-Jährige nahm den Vorfall wahr und soll den Unbekannten auf sein Verhalten angesprochen haben, welcher hierauf offenbar über die Unterführung in unbekannte Richtung flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den mutmaßlichen Täter trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Der Unbekannte wird als ungefähr 165 cm großer und ca. 50 Jahre alter Mann mit dunklerem Teint und einer stämmigen Statur beschrieben. Bekleidet war er offenbar mit einer schwarzen Jacke, einer hellen Jeans und einer schwarzen Wollmütze. Zeugen, sowie weitere etwaige Geschädigte des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

