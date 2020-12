Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Fahrrad attackiert

StuttgartStuttgart (ots)

Ein 41-jähriger Mann hat am vergangenen Samstagabend (05.12.2020) gegen 23:30 Uhr eine 58 Jahre alte Frau im Stuttgarter Hauptbahnhof geschlagen und mit seinem mitgeführten Fahrrad angegriffen.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es in der Bahnsteighalle des Hauptbahnhofs zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen dem 41 Jahre alten namibischen Staatsangehörigen und der späteren Geschädigten, in deren Verlauf der Mann unvermittelt auf die Frau eingeschlagen haben soll. Anschließend hob er zudem sein mitgeführtes Fahrrad an und stieß mit dem Vorderrad mehrfach gegen die 58-Jährige. Eine in der Nähe befindliche Streife der Bundespolizei griff noch während des Angriffs ein und nahm den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen vorläufig fest. Hierbei beleidigte der 41-Jährige die Beamten unentwegt und leistete zudem mehrfach massiven Widerstand gegen die Polizisten. Mit Unterstützung einer weiteren Streife konnte der anhaltend aggressive Mann letztlich gefesselt und zum Bundespolizeirevier verbracht werden. Die Geschädigte blieb bei dem Vorfall augenscheinlich unverletzt. Gegen den im Landkreis Esslingen Wohnhaften wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

