Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Heilbronner Hauptbahnhof

HeilbronnHeilbronn (ots)

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung und einem Flaschenwurf ist es am gestrigen Donnerstagabend (03.12.2020)gegen 17:00 Uhr zwischen zwei Männern im Heilbronner Hauptbahnhof gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zwischen den 62- und 66 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen auf einem Bahnsteig zu einer zunächst verbalen Streitigkeit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlugen die beiden alkoholisierten Männer offenbar gegenseitig mit den Fäusten aufeinander ein. Zudem soll der 62-Jährige kurz darauf in der Bahnhofshalle eine Glasflasche in Richtung seines älteren Kontrahenten geworfen haben. Diese verfehlte den 66-Jährigen und zersplitterte am Boden. Eine von Zeugen alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn trennte die beiden bereits polizeibekannten Männer und verbrachte den anhaltend aggressiven 62-Jährigen zur Dienststelle. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,7 Promille bei dem in Heilbronn wohnhaften Mann. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

