Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer festgenommen

Stuttgart-MünsterStuttgart-Münster (ots)

Ein 19-Jähriger wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (05.12.2020) gegen 01:30 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Münster vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor ein Graffiti auf eine Lärmschutzwand gesprüht hat. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnte zunächst den 19-Jährigen zusammen mit zwei weiteren jungen Männern dabei beobachten, wie sie offenbar eine Lärmschutzwand am Bahnsteig mit Graffiti besprühten. Beim Eintreffen der daraufhin alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei flüchteten die drei mutmaßlichen Täter zu Fuß über die für den Zugverkehr gesperrten Gleise. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte der 19 Jahre alte deutsche Staatsangehörige von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung konnten bei dem bereits polizeibekannten Tatverdächtigen neben Beweismitteln zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den zwei weiteren mutmaßlichen Tätern dauern weiter an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Wand kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Nach einer erfolgten Spurensicherung vor Ort wird nun gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell