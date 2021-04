Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Tatverdächtiger festgenommen

Auf noch ungeklärte Art und Weise wurde am Sonntag, 18.04.2021, gegen 16.20 Uhr, ein Altkleidercontainer auf dem Parkplatz am Hallenbad Maulburg in Brand gesetzt. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf drei danebenstehende Altglascontainer über. Die Feuerwehr Maulburg rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Mann an und löschte den Brand. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Eine Zeugin konnte einen Hinweis zu einem flüchtigen Tatverdächtigen geben, der kurz vor dem Ortsausgang Höllstein angetroffen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

