Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch auf der Richterstraße

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, versuchte ein noch unbekannter Täter vergeblich, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Richterstraße aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

