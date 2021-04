Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bushaltestellen beschädigt

Ahaus (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden der Polizei zwei eingeschlagene Scheiben an den Bushaltestellen an der Irene-Sendler-Gesamtschule gemeldet. Der Tatzeitraum ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

