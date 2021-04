Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verstoß gegen die Corona-Schutzregeln

Ahaus (ots)

Am Sonntagabend wurden Polizeibeamte gegen 23.45 Uhr auf ca. 30 Personen aufmerksam, die sich auf einem Parkdeck am Domhof unter Missachtung der Corona-Schutzregeln aufhielten. Die Personen rannten bei Erblicken des Streifenwagens davon. Größtenteils kehrten sie nach einer gewissen Zeit zurück, da ihre Fahrzeuge noch auf dem Parkdeck standen. So konnten die Beamten die Personalien von 23 Personen im Alter von 26 bis 19 Jahren feststellen. Die Fahrzeuge waren den Beamten bereits gegen 22.00 Uhr im Bereich des Losbergsparks in Stadtlohn als Kolonne aufgefallen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell